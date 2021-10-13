Ярославль, 13 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выявлено 230 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекорд. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Предыдущий максимум был установлен 8 октября, тогда было выявлено 229 случаев заражения.

Всего с начала пандемии выявлено 64 тысячи 340 случаев заражения. Из них 56 тысяч 167 человек выздоровело и 1272 человека погибли.