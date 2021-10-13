В Ярославской области поставлен новый рекорд по заражениям коронавирусом
Ярославль, 13 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выявлено 230 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекорд. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Предыдущий максимум был установлен 8 октября, тогда было выявлено 229 случаев заражения.
Всего с начала пандемии выявлено 64 тысячи 340 случаев заражения. Из них 56 тысяч 167 человек выздоровело и 1272 человека погибли.