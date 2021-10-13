Москва, 13 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Наступательный информационный потенциал НАТО интенсивно развивается. Странам СНГ следует своевременно реагировать на это, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 13 октября на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

Kremlin.ru Николай Патрушев

По его словам, наступательный информационный потенциал, который развивают страны Североатлантического альянса, включает разработку технологий искусственного интеллекта и реализацию концепции упреждающей киберобороны. Кроме того, создаются профильные коалиционные формирования для проведения наступательных киберопераций.

Странам СНГ, подчеркнул Патрушев, не следует выпускать эту деятельность из своего внимания. Также необходимо своевременно и пропорционально реагировать.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев назвал оставленное в Афганистане американское вооружение бомбой замедленного действия.

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