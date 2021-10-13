Екатеринбург, 13 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга до сих пор не получила жилье, хотя еще в 2014 году была включена в список льготников из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением, а в 2015 году суд обязал чиновников обеспечить горожанку квартирой, сообщает пресс-служба прокуратура Свердловской области.

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В 2015 году надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о предоставлении заявительнице жилой площади. Ответчиком стало министерство строительства и развития инфраструктуры региона. Суд удовлетворил требования истца.

Решение вступило в законную силу в апреле 2015 года, однако не исполнялось в течение шести лет. В судебном порядке прокуратура потребовала компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. В результате с министерства финансов взыскано 200 тыс. рублей.