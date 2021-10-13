Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе Выборгского района Ленинградской области Геннадию Орлову, которого обвинили в крупном мошенничестве. Об этом 13 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Геннадий Орлов в суде.

В суде следствие сообщило, что срок домашнего ареста у Орлова истекает 16 октября, однако окончить предварительное следствие в установленный срок не представляется возможным, поскольку необходимо завершить ознакомление с материалами уголовного дела, вещественными доказательствами пяти обвиняемых и девяти защитников. Защита и Орлов оставили вопрос о продлении меры на усмотрение суда.

«Сторона обвинения просила суд ходатайство удовлетворить, продлить Орлову домашний арест», — рассказали в ОПС.

Суд, выслушав мнения сторон, продлил меру пресечения до 11 декабря 2021 года с сохранением в полном объёме ранее установленных запретов.

Напомним, Орлов подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он был задержан 17 октября 2020 года. Ранее по тому же делу в СИЗО был отправлен бывший подчиненный Орлова, председатель районного комитета финансов Александр Болучевский.

По версии следствия, Геннадий Орлов вместе с иными лицами, используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и других работах, которые на самом деле не выполнялись. На счета подконтрольных юридических лиц из местного бюджета были незаконно переведены не менее 1 млрд рублей.