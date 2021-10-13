Армения, 21 февраля, 2014, 12:23 — ИА Регнум. Посол Армении в Египте Армен Мелконян встретился с министром гражданской авиации страны Абделазизом Фаделем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Армении, на встрече были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в сфере гражданской авиации, а также перспективы осуществления регулярных транзитных рейсов Ереван-Каир.

Мелконян сообщил египетскому министру о решении правительства Армении в связи с переходом к политике "открытого неба" и выразил надежду на то, что оно поспособствует реализации давней программы по установлению связи между двумя столицами с помощью воздушного моста и создаст широкие возможности для египетских авиакомпаний, которые будут пользоваться транзитными преимуществами Еревана.