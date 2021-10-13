Екатеринбург, 13 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин ждёт от своего свердловского подчинённого Михаила Богинского доклада о ходе расследования уголовного дела о сексуальных преступлениях в отношении трёх школьниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Ход расследования поставлен в центральном аппарате СК РФ на контроль. Обвиняемыми являются трое граждан 1985, 1993 и 2001 года рождения. Им грозит до 15 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 8 октября на съёмной квартире в Екатеринбурге. Жители челябинского Троицка познакомились с девочками 14 и 15 лет и те предложили устроить «вписку».