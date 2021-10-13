Обнинск, Калужская область, 13 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. 22 сотрудника направления «Керамика» обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области награждены благодарностями администрации Обнинска за добросовестный труд, большой вклад в выполнение гособоронзаказа и плановых финансово-экономических показателей предприятия в условиях пандемии. Об этом 13 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru Работники предприятия «Технология» выполнили гособоронзаказ в условиях пандемии

«Благодарность от администрации Обнинска нашим работникам — еще одно подтверждение того, что предприятие — неотъемлемая часть города. Годовые налоговые отчисления «Технологии» в городской бюджет составляют порядка 100 млн рублей. Это средства, которые идут на благоустройство наукограда, социальные выплаты и многое другое. В 2020 году мы не просто выполнили плановые показатели, мы их перевыполнили: выручка от реализации продукции превысила плановые показатели на 21%», — отметил Андрей Силкин.

Эпидемиологическая обстановка 2020 года потребовала для выполнения стоящих перед предприятием задач выработки новой производственной стратегии и перераспределения имеющихся ресурсов. Из-за введения обязательной самоизоляции, сотрудники ряда подразделений были переведены на дистанционный режим работы, при этом плановые показатели изменениям не подлежали. В сложившихся условиях коллектив направления «Керамика» взял на себя основную нагрузку. Благодаря эффективному использованию имеющихся ресурсов и организации взаимодействия с другими подразделениями предприятия все поставленные задачи были выполнены, включая план по выпуску продукции в рамках гособоронзаказа.