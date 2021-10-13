Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 13 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Сигнал вулканического тремора усилился, что может быть симптомом увеличения количества газа в магме вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на национальные службы.

Лава

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Также, согласно отчётам служб, аэропорты Канарских островов продолжают работать, хотя авиакомпании отменяют рейсы на остров Пальма.

Высота выброса пепла из вулкана достигает 3 500 метров, это облако движется с запада на восток и юг.