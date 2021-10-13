Зимовниковский район, Ростовская область, 13 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Ростовской области сельского депутата лишили мандата за сокрытие доходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В ходе проверки установлено, что депутат одного из поселений не предоставила декларацию о своих доходах и имуществе за 2020 год. Это является грубым нарушением законов РФ о противодействии коррупции и муниципальной службе.

В результате депутата досрочно лишили полномочий.