Москва, 13 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась относительно информации о проверке сериала «Игра в кальмара» на пагубное влияние на детей. Она написала пост на эту тему в личном телеграм-канале 12 октября.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

«Друзья, не приписывайте нам несуществующий функционал, «проверкой» могут заниматься только правоохранительные органы и Роскомнадзор», — опровергла информацию Мизулина. «Мы к ним не обращались по вопросу сериала «Игра в кальмара». Но если вы настаиваете, то мы, конечно, подумаем», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым шоу на сервисе Netflix. Всего проект посмотрели более 111 млн пользователей.