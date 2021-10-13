София, 13 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Представители сразу нескольких профсоюзных организаций медицинских работников Болгарии вышли в Софии на очередную акцию протеста, требуя от правительства страны повышения заработной платы и введения системы новых льгот и преференций для указанной отрасли. Об этом 13 октября сообщило Болгарское национальное радио.

Медработник

Организованный медиками пикет прошел у здания министерства здравоохранения Болгарии в центре болгарской столицы. По свидетельствам очевидцев, участники акции установили несколько импровизированных палаток с соответствующими плакатами и лозунгами, и призвали членов правительства страны начать с протестующими «конструктивный диалог».

«На сегодняшний день базовая зарплата медсестры в больницы Бургаса составляет 800 левов (320 евро), в то время как главврач той же больницы получает 8 тысяч левов, — констатировала глава Синдиката болгарских медработников (СБМ) Мая Илиева. — В ряде больниц в Болгарии работу одного врача обеспечивает всего одна медсестра (медбрат). Это положение вещей необходимо менять».

Среди других требований демонстрантов — увеличение оплаты труда младшего и среднего медперсонала в ночное время, а также введение безотлагательных мер по привлечению в болгарские клиники выпускников местных медицинских ВУЗов.

Согласно официальной информации, акция носит мирный характер. Полиция не предпринимает мер по ее прекращению.