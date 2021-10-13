Улан-Удэ, 13 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет мастер участка производства Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе восточного межрегионального СУ СКР.

Dv.land Локомотивы в депо

По данным ведомства, утром 14 июня 2021 года обвиняемый поручил слесарям-электрикам демонтировать оборудование безопасности в локомотиве, стоявшего на не электрифицированном железнодорожном пути. Однако маневровая бригада по указанию диспетчера, не зная о ремонтных работах, переставила локомотив на электрифицированный путь.

«При проведении работ слесарь-электрик стал проводить демонтаж антенны КЛУБ, расположенной на крыше локомотива и при попытке подняться на крышу локомотива получил удар током от контактной сети. В результате поражения электрическим током пострадавший скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Документу направлены в районный суд.

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