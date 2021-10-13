Астрахань, 13 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Торговая сеть «Пятерочка» вместе с брендом J7 очистили 370 тысяч квадратных метров береговой линии Волги. При поддержке МОО «Чистые игры» в рамках экологического проекта «Вместе мы — польза!» собрано 9,8 тонн отходов.

Фото предоставлено ТС «Пятёрочка» Акция по очистке берега Волги

Уборка береговой линии прошла на пляже КРХФ на острове Пролетарский в Астрахани и на казанском пляже Локомотив. Участие в экологической акции приняли 320 человек — 90 команд, состоящих из неравнодушных местных жителей.

Вместе они собрали 9,8 тонн отходов. Суммарно этими отходами можно заполнить порядка 1,5 вагона грузового поезда. Отсортировано и отправлено на переработку 2,4 тонны мусора.

Астрахань и Казань были выбраны по результатам онлайн-голосования на официальном сайте проекта.

Следующее мероприятие по очистке берегов Волги пройдет в Костроме. Из-за непростой эпидемиологической обстановки организаторы приняли решение перенести уборку на весну 2022 года.

Задача данной инициативы — не только очистить берега реки, но и показать, что собранные отходы не должны отправляться на свалку, так как их можно переработать, пояснил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев. Он выразил надежду, что в будущем правильная сортировка станет хорошей привычкой для россиян.

«Важно, чтобы каждый из нас старался вести экологичный образ жизни благодаря простым ежедневным действиям», — сказал Ярцев.

«Если каждый начнет сдавать значительную часть отходов на переработку, то совместными усилиями мы сможем снизить негативное влияние человечества на окружающую среду», — убеждена менеджер по маркетингу «PepsiCo» в России Юлия Савонина.

Узнать о новостях проекта можно на его официальном сайте проекта. Там же есть дополнительная информация о переработке упаковок, ближайших пунктах приема вторичного сырья и контейнерах для утилизации.