Москва, , 16:29 — REGNUM Россия должна стать мировым центром, родиной для всех русских и русскокультурных людей. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Миграция

«Представляется важным, чтобы Россия позиционировала себя как родина всех носителей русской культуры, где бы они ни родились», — заявил политолог.

«Этот образ должен иметь под собой реалистические основания. Переехав на историческую родину, вы не попадёте в рай, где раздают бесплатные квартиры и моментально предоставляют хорошую высокооплачиваемую работа», — заметил Бышок.

«Выработка именно реалистических оснований для культурной репатриации должна стать одним из направлений работы государственных структур и неправительственных организаций», — заключил политолог.