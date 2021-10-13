Москва, 13 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище состоится 14 октября церемония прощания с первым официальным представителем СК РФ Владимиром Маркиным. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба российского СК на своей странице в соцсети Instagram.

Vitaliy Ragulin Владимир Маркин

«Церемония прощания с Владимиром Ивановичем Маркиным состоится в четверг, 14 октября, в 13.30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал №15», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября бывший официальный представитель Следственного комитета России, телеведущий и журналист Владимир Маркин ушёл из жизни в возрасте 64 лет.