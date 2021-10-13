Москва, 13 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты заложили в Афганистане бомбу замедленного действия. Об этом 13 октября на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств — участников СНГ сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Он пояснил, что речь идёт о «беспрецедентном количестве современных вооружений и военной техники», оставленном американскими военными в Исламской Республике. В условиях прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это может таить в себе большую опасность.

«В сложившейся обстановке оно (оружие — прим. ИА REGNUM) может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьёзную угрозу для наших государств», — подчеркнул Патрушев.

Ещё одна региональная угроза — из-за действий США боевики из Афганистана могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев, число которых уже начало резко расти.

«Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед Александр Князев заявил, что для стран Центральной Азии Афганистан представляет из себя такую же опасность в сфере экстремизма и терроризма, как это было до захвата власти в нем талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).