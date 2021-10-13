Екатеринбург, 13 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга обвиняют в фальшивомонетничестве. Молодому человеку инкриминируют преступление по части 1 статьи 186 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации»), сообщает пресс-служба прокуратура Свердловской области.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

По версии следствия, екатеринбуржец летом 2021 года через интернет купил не менее одного поддельного банковского билета Центробанка России номиналом 5 тыс. рублей. После получения купюры парень сначала хранил поддельную банкноту дома, а 8 августа оплатил фальшивкой товар в пекарне. Забрав товар и сдачу, молодой человек скрылся с места преступления.

Свою вину молодой человек полностью признал. Теперь ему грозит наказание сроком до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением готово для передачи в суд.