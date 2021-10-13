Киев, , 11:49 — REGNUM «Угольное дело» против украинского политика Виктора Медведчука состряпано наспех, абсурдность и фальшь обвинений очевидны. Медведчук должен быть освобождён немедленно, говорится в заявлении возглавляемой им партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном 13 октября.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Новые судилища против оппозиции и усиление репрессий — это попытка власти спрятать за информационной завесой провалы в политике, внутренние конфликты и оффшорный позор, ставший достоянием общественности», — заявили в партии.

В ОПЗЖ подчеркнули, что украинская власть развязала открытый террор против оппозиционных сил. Все обвинения с Медведчука должны быть сняты, судилище над ним прекращено, сам он — освобождён из-под домашнего ареста.

В партии добавили, что команда президента Украины Владимира Зеленского перешла «красную черту». Власти идут на фальсификации и подтасовки, устраивают репрессии и внесудебные расправы, давят на суд, тем самым совершая преступления, за которые придётся отвечать.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчук подозревается в измене государству и содействии терроризму. В вину ему ставят «схемы» импорта донбасского угля. По решению суда политик помещён под домашний арест до 7 декабря.

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