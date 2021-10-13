Москва, 13 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Власти Москвы выделят 180 млн рублей на разработку нового софта для модернизации дорожных камер, благодаря которому сотрудники ГИБДД смогут отслеживать нарушителей с помощью мобильного приложения «Перехват». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы портала госзакупок.

Камера

Отмечается, что разработанное приложение позволит сотрудникам отслеживать и останавливать авто, которые находятся в розыске, а также машины, снятые с учета и зарегистрированные на умерших людей.

В ЦОДД пояснили, что на сегодняшний день установление на камере автоматические комплексы распознают на дороге подозрительный автомобиль и передают информацию в центр, откуда она поступает ДПС и на это уходит слишком много времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве начали тестировать дорожные комплексы с микрофонами, которые измеряют шум проезжающего транспорта.

Одна из камер уже установлена в центре Москвы в районе Чистых прудов. Камера оборудована направленными в сторону проезжей части микрофонами на Х-образном креплении, она будет не только фиксировать звук, но и снимать фото и видео, в том числе в тёмное время суток.

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