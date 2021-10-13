Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 13 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма уже затронула 656 гектаров территории. Об этом говорится в сообщении в Twitter Европейской спутниковой системы дистанционного мониторинга Земли «Коперник».

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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Отмечается также, что в результате извержения вулкана и потоков лавы уничтожено 1 458 зданий.

Ранее стало известно, что одна из частей вулкана Кумбре-Вьеха обрушилась, в результате чего открылся новый поток лавы.