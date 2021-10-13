Киев, , 11:38 — REGNUM В Киеве ожидают от Москвы ответа о готовности проведения встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая могла бы пройти в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина). Об этом 13 октября заявил на брифинге, трансляция которого велась в соцосети Facebook, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

По словам украинского дипломата, он каждый день получает из России сообщения, в которых какие-то официальные лица якобы комментируют перспективу такой встречи.

«Сейчас мы ждем от РФ четкий ответ — готовы они встречаться или нет. Эта встреча может состояться в рамках нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время. Может быть проведена отдельно. Но главное, что РФ сейчас выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября украинский дипломат Оксана Золотарева заявила, что украинская сторона настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге как можно скорее рассмотрел дело, касающееся инцидента в Керченском проливе в 2018 году, на основании Конвенции ООН по морскому праву.