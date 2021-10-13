Якутск, 13 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Отсутствие прагматичного подхода к профилактике коронавируса в Якутии взращивает недоверие к вакцинации. Такое мнение высказал 13 октября в своём телеграм-канале политолог республики Виталий Обедин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он прокомментировал заявление заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной о том, что введённые из-за COVID-19 ограничения будут отменены только тогда, когда коллективный иммунитет достигнет 80%.

«Простите, но это называется «делать мозг». Дальше что? 100%? Я понимаю всю угрозу вируса, Россия вышла на первое место по смертности, но своими непоследовательными заявлениями и действиями, жонглированием цифр и отсутствием прагматичного подхода к профилактике инфекции вы людей выбешиваете и достигаете прямо обратного результата. Почему они не доверяют государству и той информации, которая от него исходит? Почему не верят в вакцинирование? Слушают антипрививочников? Да потому что вы своим постоянным переобуванием все доверие вышелушили!» — уверен Виталий Обедин.

Он напомнил, что сначала от якутян требовали сидеть на самоизоляции, пока вирус не будет локализован, потом заявляли о необходимости 60% коллективной иммунизации. Затем выяснилось, что необходимо сделать прививки 60% взрослого населения и вот теперь речь идёт уже о 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, в кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, театры, спортивные объекты Якутии будут пускать только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или устойчивость к вирусу после болезни. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.