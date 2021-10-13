Пекин, , 11:37 — REGNUM Китайский лидер назначил новых послов Китайской Народной Республики в Танзании и Греции, сообщает 13 октября газета China Daily.

Си Цзиньпин Elhorizonte.mx

Председатель Си Цзиньпин назначил двух новых послов в соответствии с решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, говорится в заявлении высшего законодательного органа Китая.

Чэнь Минцзянь был назначен послом в Объединенной Республике Танзания, сменив на этом посту Ван Кэ. Сяоцзюнь Чжан стал новым послом КНР в Греческой Республике, сменив Чжана Циюэ.