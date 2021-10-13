Си Цзиньпин назначил новых послов Китая в Танзании и Греции
Пекин, 13 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Китайский лидер назначил новых послов Китайской Народной Республики в Танзании и Греции, сообщает 13 октября газета China Daily.
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Си Цзиньпин
Председатель Си Цзиньпин назначил двух новых послов в соответствии с решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, говорится в заявлении высшего законодательного органа Китая.
Чэнь Минцзянь был назначен послом в Объединенной Республике Танзания, сменив на этом посту Ван Кэ. Сяоцзюнь Чжан стал новым послом КНР в Греческой Республике, сменив Чжана Циюэ.