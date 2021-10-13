Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону двое бывший полицейских попали под следствие за превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В ходе прокурорской проверки установлено, что участковые незаконно привлекли мужчину к уголовной, заставив его сымитировать кражу. Затем другие должностные лица на основании фальсификации доказательств возбудили дело по факту тайного хищения имущества. Затем невиновного заставили написать явки с повинной о якобы совершении им ещё шести преступлений.

В отношении экс-полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных, в отношении неустановленных пока лиц — о фальсификации доказательств.