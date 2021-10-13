Джакарта, , 11:35 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что все вакцины против коронавируса, которые были признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), должны признаваться в равной степени, сообщает Kompas.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам министра иностранных дел, взаимное признание сертификатов о вакцинации может дополнить усилия по предотвращению дискриминации в отношении вакцин.

В настоящее время производство вакцин в мире составляет 1,5 млрд доз в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, посол США в Индонезии оказал поддержку центру отчетов и анализа финансовых операций в усилиях по предотвращению преступлений, связанных с отмыванием денег и терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и США обсудили меры по борьбе с отмыванием денег и терроризмом