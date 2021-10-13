Уфа, 13 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация по эпидемиологическим показаниям отдельных групп граждан началась 13 октября в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Нацистское приветствие

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Сообщается, что аналогичные меры уже введены в 38 субъектах РФ.

«Рост заболеваемости высокий, приходится выпускать такие нормативные акты. К сожалению, из-за несознательности антипривочников, тех, кто активно выступает за дискредитацию прививочной кампании, приходится выпускать такие нормативные акты и регулировать процесс вакцинации в законном порядке: с мерами, со штрафами, с жестким контролем», — приводит пресс-служба слова руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии Анны Казак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 октября было опубликовано постановление Главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям некоторых групп граждан. Оно касается всех, кто работает с населением: сотрудников учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений, работников медицинских организаций вне зависимости от формы собственности, а также сотрудников предприятий, оказывающих услуги населению.