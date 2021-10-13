Ереван, 13 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе последней встречи договорились о проведении новых переговоров. Об этом 13 октября Мирзоян сообщил на брифинге в Ереване.

Civilnet.am Арарат Мирзоян

«Запланированы встречи. Как минимум, достигнута договорённость о новой встрече», — сказал глава армянского МИД.

Он добавил, что планируется поездка в регионе сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. Сроки визита ещё не определены. Мирзоян добавил, что Ереван готов вести мирные переговоры с Баку только формате Минской группы.

Глава МИД Армении отметил, что в ходе встречи с Байрамовым также обсуждались вопросы освобождения армянских военнопленных и возможность свободного доступа к армянским историческим памятникам, находящимся на землях, перешедших под контроль Баку.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.