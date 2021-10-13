Ижевск, 13 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Удмуртии из числа граждан, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, 988 человек заболели COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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В частности, после прививки вакциной «Спутник V» заболел 771 житель республики (0,27%), после вакцины «ЭпиВакКорона» — 168 человек (0,42%), после препарата «КовиВак» — 10 человек (0,65%), из числа привитых вакциной «Спутник лайт» заразились 39 человек (0,08%).

В управлении напомнили, что для достижения коллективного иммунитета в Удмуртии необходимо вакцинировать 80% взрослого населения — это 924 245 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 13 октября прививку от коронавируса сделали 419 242 человека. Второй компонент препарата получили 332 359 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Вакцинировались препаратом «Спутник-лайт» 54 318 человек.

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