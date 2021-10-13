Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 13 октября приняло за основу внесённый правительством Северной столицы законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

За принятие бюджетной корректировки за основу высказались 46 депутатов, по одному парламентарию проголосовали «против» или воздержались, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Необходимость в корректировке бюджета на текущий год возникла в связи с увеличением налоговых поступлений в бюджет и дополнительной помощи федерального центра петербургской казне.

В рамках корректировки доходная часть бюджета должна увеличиться на 130,8 млрд рублей (с 651,7 млрд руб. до 782,5 млрд руб.). Расходная часть увеличиться на 44,7 млрд рублей (с 741,4 млрд руб. до 786,1 млрд руб.). Дефицит бюджета предлагается сократить сразу в 25 раз: с 89,7 млрд до 3,56 млрд рублей. Это позволит сэкономить более 19 млрд рублей на обслуживании долга в 2022—2024 годах.

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Правительство города предложило направить дополнительные средства на финансирование социальных программ, строительство школ, детских садов, медицинских учреждений и инфраструктурных объектов.