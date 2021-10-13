Владивосток, 13 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил государственные награды 13 жителям Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM 13 октября со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены из Приморья: железнодорожник Анатолий Васильев и машинист электровоза Григорий Новиков; из Сахалинской области: старший электромеханик узла радиосвязи станции Игорь Ягупов; из Камчатского края — начальник межмуниципального отдела Росреестра Татьяна Макарова.

Почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» присвоено начальнику отдела Управления Росреестра по Камчатскому краю Галине Слабуке.

За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» присвоено командиру воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «Баргузин» (Бурятия) Рыгзену Аюшеву.

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» награжден аудитор региональной Счётной палаты Семён Олесов (Якутия).

Глава государства отметил большой вклад в подготовку и проведение кругосветного плавания учебного парусного судна «Паллада» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет».

Орденом Почета награждён капитан учебного парусного судна «Паллада» Николай Зорченко.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоены старший помощник капитана (по учебной работе) Владимир Раменский и старший механик Петр Холбодо.

Медалью за «Заслуги перед Отечеством» II степени награждены старший боцман Николай Абрамов, старший помощник капитана Александр Кочанов и капитан-дублер Сергей Толовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку.