Москва, , 16:24 — REGNUM В вопросе возможного исхода русских из стран Средней Азии принципиальной является позиция самой России. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Туркестан

«Я не могу ничего советовать русским, проживающим в Средней Азии. Политологу неправильно давать кому-то советы, тем более по такому абсолютно личному вопросу, как смена места жительства, тем более — страны жительства. Очевидно, те, кому становится невмоготу, стремятся переехать и без всяких советов. А те, кто находит возможность встроиться в новую систему отношений в национальном государстве, где вы представляете национальное меньшинство, в советах тем более не нуждаются», — заявил политолог.

«Здесь принципиальную роль играет позиция самой России. Переезжать из крупного среднеазиатского города (а русские — преимущественно жители крупных городов) «куда-нибудь» в Россию, чтобы возделывать дальневосточный гектар или вечную мерзлоту, или дожидаться, когда в Сибири будут построены чудо-города-миллионники, — сомнительная перспектива», — считает Бышок.

«Первоочередное обеспечение жильём вновь прибывших при условии сохранения этих проблем у также не имеющих собственного жилья «старых» граждан России, тоже вполне себе русских, вряд ли будет способствовать повышению национальной солидарности», — заключил эксперт.

Напомним, что в странах Туркестана, даже союзных России и являющихся членами интеграционных объединений с её участием (Казахстан, Киргизия) все больше стали поступать сообщения о случаях русофобии в отношении русского или русскокультурного населения. На фоне этих инцидентов стали обсуждаться идеи возвращения русского населения постсоветских азиатских республик в Россию.