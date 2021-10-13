Ереван, , 11:34 — REGNUM В основе решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха не может лежать применение силы, вопрос нужно урегулировать переговорным путём. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 13 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром.

Арарат Мирзоян Parliament.am

«Вопрос Нагорного Карабаха должен быть урегулирован путем мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ», — подчеркнул Мирзоян.

Он добавил, что в Ереване высоко ценят заявление МИД Индии о необходимости вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении, прозвучавшее в мае этого года. Мирзоян подтвердил, что позиции Индии и Нью-Дели совпадают в вопросе о штате Джамму и Кашмир. Обе стороны считают, что перемещение наемников и террористов в зоны конфликта недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Азербайджана заявили о намерении нормализовать отношения с Арменией.

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