Берлин, 13 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В сети появилось видео дрэг-заезда (гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом с участием двух автомобилей) пикапа Mercedes-Benz X-Class и «заряженного» хетчбэка Fiat Abarth 595 Competizione. Видео заезда было опубликовано на канале Daniel Ab в YouTube.

Daniel Ab Дрэг-заезд между Mercedes-Benz X-Class и Fiat Abarth 595

Гонка проходила на взлетно-посадочной полосе. Пикап Mercedes-Benz X-Class уже не выпускается, однако в заезде участвовала модернизированная модель.

Немецкий пикап был оснащен дизельным двигателем объёмом 3,0 л производительностью 320 л. с. Модель идёт с полным приводом. Масса автомобиля составляет 2500 кг.

Fiat Abarth 595 получил систему переднего привода, а также бензиновую «турбочетверку» на 1,4 л. мощностью 180 л. с. Масса модели — 1165 кг.

В ходе гонки Mercedes-Benz X-Class вырвался вперед, но затем Abarth 595 смог догнать и обогнать немецкую модель.

Ранее в сети было опубликовано видео дрэг-заезда между Mercedes-Benz S-Class и Tesla Model S P100D. Последний пришел к финишу первым.

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