Варшава, 13 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Законопроект о строительстве надежного забора на границе с Белоруссией для защиты от нелегальной миграции приняло правительство Польши. Об этом 13 октября сообщил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский на своей странице в соцсети Twitter.

Граница

«Кабинет министров принял законопроект о строительстве ограждения польской границы с Белоруссией», — написал он в своем сообщении.

Также Каминьский уточнил, что в указанном законопроекте предполагается «создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что разговоры о том, что Польша собирается выйти из состава Евросоюза, являются ложью и попыткой ослабить сообщество.