Москва, 13 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Российское правительство получило уже второе с начала 2021 года обращение о критической ситуации, сложившейся на оптовом рынке моторного топлива. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этот раз Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) обращает внимание на возможное усугубление текущих проблем в 2022 году.

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«Если не будут предприняты меры, цены улетят в «космос», — считает вице-президент РТС Юрий Матвейко. Копии обращений за подписью президента РТС Евгения Аркуши поступили в распоряжение редакции ИА REGNUM.

Одной из ключевых проблем на рынке в РТС считают диспаритет оптовых и розничных цен: к концу сентября 2021 года «рост оптовых цен относительно конца декабря 2020 года составил 27−30% в зависимости от марки, что в несколько раз превышает уровень текущей инфляции, на которую выросли розничные цены. Этот диспаритет «привел к хронической отрицательной рентабельности розничного ритейла», — сказано в обращении на имя главы российского правительства Михаила Мишустина.

По мнению Евгения Аркуши, в 2022 году ситуация на рынке может усугубиться из-за ряда изменений в законодательстве.

Так, в соответствии с Налоговым кодексом с 1 января 2022 года повышается акциз на бензин и дизтопливо, кроме того, вырастет индикативная цена в расчете демпфера для бензина и дизтоплива, при этом снижаются экспортные пошлины на светлые нефтепродукты.

«Увеличение налоговой нагрузки будет перенесено на оптовые цены, а снижение экспортных пошлин при одновременном росте акцизов приведет к повышению уровня экспортного паритета, также влияющего на рост оптовых цен», — поясняет президент РТС.

Для приведения оптовых цен в соответствие с розничными и предотвращения банкротства предприятий топливного ритейла он считает необходимым внести изменения в Налоговый Кодекс, откорректировав параметры демпфирующего механизма и налогового маневра.

Помимо этого в РТС призывают решить ряд других давно назревших проблем. В частности — с 1 января 2022 года вернуться к формуле расчета демпфера для бензина, действовавшей во второй половине 2019 года, и для дизельного топлива, действовавшей в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из причин подорожания моторного топлива на оптовом рынке Юрий Матвейко назвал неспортивное поведение трейдеров:

«Основная проблема состоит в том, что некоторые независимые частные компании-трейдеры, которые занимаются закупкой больших объемов нефтепродуктов на бирже — очень часто покупают большие объемы для нефтяных компаний. Соответственно, большие объемы уходят, создается дефицит, напряжение на рынке и биржевые цены резко идут вверх».

По его словам, сегодня на сбыте у нефтяных компаний оптовые цены на бензин практически во всех субъектах превышают розничные: складывается впечатление, что регуляторы не могут победить нефтяников.

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