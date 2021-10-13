Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM Бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»)назначен заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Указ об этом уже подписан, пишут СМИ.

Екатеринбург. Вид на резиденцию губернатора Свердловской области

Александр Комаров © ИА REGNUM

На работу он выйдет 18 октября. Отметим, ранее в ряде СМИ проходила информация о том, что его могут назначить на данный пост. Впрочем, не исключались и другие варианты. Сам экс-депутат заявлял журналистам, что находится в процессе трудоустройства.

Ионин родился в Свердловске, ему 36 лет. Депутатом Госдумы он был в 2017—2021 годах. А в целом на депутатской работе он находился с 2009 года.