Екатеринбург, 13 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»)назначен заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Указ об этом уже подписан, пишут СМИ.

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Вид на резиденцию губернатора Свердловской области

На работу он выйдет 18 октября. Отметим, ранее в ряде СМИ проходила информация о том, что его могут назначить на данный пост. Впрочем, не исключались и другие варианты. Сам экс-депутат заявлял журналистам, что находится в процессе трудоустройства.

Ионин родился в Свердловске, ему 36 лет. Депутатом Госдумы он был в 2017—2021 годах. А в целом на депутатской работе он находился с 2009 года.