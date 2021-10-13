Роквилл, США, 13 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. После выхода обновлённого издания Anniversary Edition для ролевой игры TES V: Skyrim многие пользовательские модификации перестанут корректно работать. Об этом 13 октября сообщает издание PC Gamer.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

По данным СМИ, в Anniversary Edition изменится версия программы-компилятора, что «сломает» многие модификации, созданные пользователями за прошедшие годы. Вероятно, энтузиастам придётся создавать свои разработки заново.

Добавим, что релиз TES V: Skyrim Anniversary Edition состоится в ноябре 2021 года. Выход обновлённого издания приурочен к десятилетию оригинальной игры.