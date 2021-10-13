Москва, 13 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В России усовершенствуют механизм списания долгов по бюджетным кредитам. Это позволит большему количеству регионов воспользоваться такой возможностью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Принятое решение окажет комплексное влияние на социально-экономическое развитие регионов: ускорит создание новой инфраструктуры и снизит долговую нагрузку на региональные бюджеты», — отметили в правительстве.

Напомним, что речь идёт о регионах, которые развивают инфраструктуру (транспортную, энергетическую, коммунальную), необходимую для запуска новых инвестпроектов. Ранее списание было доступно только по налогам компаний, созданных специально под инвестпроект. Теперь же по просьбе регионов будут учитываться и налоги от реализации новых инвестпроектов уже действующими организациями, подчеркнули в правительстве.

Подписанное Мишустиным постановление также конкретизирует перечень налогов и сборов, которые принимают во внимание при списании задолженности. Речь идёт, в частности, об акцизе на бензин, водном налоге, налоге на прибыль организаций, на добычу полезных ископаемых и нескольких других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ определило, что программа списания долгов распространяется на проекты из приоритетных отраслей. Это сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа), жилищное и дорожное строительство.