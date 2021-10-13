Улан-Удэ, 13 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ сбили восьмилетнего ребёнка. Инцидент произошёл днём 13 октября на пешеходном переходе, сообщает портал «МК в Бурятии».

Школьники

Предварительно установлено, что 46-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota сбила мальчика, переходившего дорогу по пути в школу. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в улан-удэнской больнице скончался девятилетний ребёнок, которого сбили на дороге неделей ранее. 25-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace, не имевший водительских прав, сбил школьника, ехавшего на велосипеде.

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