Самара, 13 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. 56 участков дорог с вводом в эксплуатацию 51 объекта, общей протяженностью 275,86 км, намерены отремонтировать в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба губернатора Костромской области Ремонт дороги

Сообщается, что в том числе планируется отремонтировать 200,71 км автомобильных дорог областного значения (18 участков), 51,94 км автодорог на улицах в Самаре (23 участка) и 23,21 км автодорог на улицах в Тольятти (10 участков).

Отмечается, что власти регионе намерены в 2022 году начать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. В настоящее время идет подготовка конкурсной документации.

«Это участок улицы Карла Маркса в черте городского округа Самара и загородная часть от Ракитовского шоссе до Обводной дороги через Петра Дубрава. В ноябре выходим на конкурсные процедуры. Срок строительства — 3 года. Готовимся подавать заявку на софинансирование проекта из федерального бюджета. Рассчитываем, что решение будет принято положительное», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и автомобильных дорог региона Ивана Пивкина.

Отмечается, что в следующем году в Самаре продолжится возведение транспортной развязки на улице Ново-Садовая. На 2020 год на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 1,2 млрд.

«Эту развязку мы синхронизируем с участком автомобильной дороги на улице XXII Партсъезда. От улицы Ново-Садовой соединим с улицей Солнечной. Начало строительства по XXII Партсъезда — следующий год, завершение — 2023 год. На сегодняшний день проектная документация находится в стадии завершения и рассмотрения», — пояснил Пивкин.

Сообщается, что со следующего года в регионе начнут реализовывать федеральную программу «Мосты и путепроводы». Планируется привести в нормативное состояние свыше одной тысячи 600 погонных метров искусственных сооружений. На эти цели в 2020 году из средств федерального бюджета власти региона намерены получить 1 млрд 889 млн рублей.

Кроме этого, руководство области намерено привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». В следующем году планируется подготовить проектную документацию по реконструкции Обводного шоссе Тольятти со строительством трех транспортных развязок и реконструкции обхода Самары.

«Качество исполнения работ зависит от того, в какие срок и какими темпами будем справляться, будем ли получать дополнительную поддержку на федеральном уровне. Мы будем еще работать над тем, чтобы получить дополнительные средства, в том числе благодаря опережающим темпам ведения работ», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что до 2024 года в регионе намерены отремонтировать дополнительно свыше 500 км автодорог.