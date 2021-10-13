Казань, 13 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Казани на улице Декабристов 13 октября произошла авария, столкнулись автобус и трамвай. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщает минздрав РТ.

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«Из них пятеро с различными травмами доставляются в больницу бригадами скорой медицинской помощи. Ещё троим пострадавшим медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — цитирует пресс-службу минздрава республики «Татар-информ».

Выяснилось, что в аварии пострадала двухлетняя девочка, медпомощь ребенку оказали на месте.

По словам председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Татарии (АТП РТ) Сергея Темлякова, автобусом управляла женщина с большим опытом вождения. Ранее она работала водителем трамвая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхнеуслонском районе Татарии днем 30 сентября произошла авария на дебаркадере паромной переправы. У «КамАЗа» отказали тормоза и он въехал в легковой автомобиль Audi.

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