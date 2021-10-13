Фирма знакомого мэра Ярославля не вернула деньги муниципальному предприятию
Ярославль, 13 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Скандально известная компания «Ключ здоровья» так и не вернула деньги ярославскому предприятию «Энергетические системы», которое принадлежит мэрии Ярославля. Об этом на заседании муниципалитета 13 октября рассказал депутат Анатолий Каширин, сообщает корреспондент ИА REGNUM
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура города установила, что «генеральный директор и один из учредителей ООО «Ключ Здоровья» Алешин А.Н. является знакомым мэра города Ярославля ещё с 2014 года». В 2020 году «Ключ здоровья» взял займ у «Ярославских энергосистем» в сумме 7 млн рублей. Деньги частная компания так и не вернула.
«Энергосистемы» обратились в суд, где было заключено мировое соглашение. Но и это, по данным депутата, не помогло.
Председатель муниципалитета Артур Ефремов согласился, что проблему надо как-то решать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ларьки «Ключа здоровья» по продаже воды начали активно появляться в городе в 2020 году. Как выяснилось, во многих случаях разрешительные документы отсутствовали. Депутаты отказались включать их в схему размещения нестационарных торговых объектов. Свои претензии высказала и прокуратура.
В дальнейшем ларьки «Ключа здоровья» были демонтированы.