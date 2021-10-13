Ярославль, 13 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Скандально известная компания «Ключ здоровья» так и не вернула деньги ярославскому предприятию «Энергетические системы», которое принадлежит мэрии Ярославля. Об этом на заседании муниципалитета 13 октября рассказал депутат Анатолий Каширин, сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Ключ здоровья» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура города установила, что «генеральный директор и один из учредителей ООО «Ключ Здоровья» Алешин А.Н. является знакомым мэра города Ярославля ещё с 2014 года». В 2020 году «Ключ здоровья» взял займ у «Ярославских энергосистем» в сумме 7 млн рублей. Деньги частная компания так и не вернула.

«Энергосистемы» обратились в суд, где было заключено мировое соглашение. Но и это, по данным депутата, не помогло.

«Год назад я начал бить в колокола о том, что 7 миллионов рублей, которые наше муниципальное акционерное общество «Ярославские энергосистемы» выделило вдруг, случайно, ООО «Ключ здоровья». Они не возвращаются. Чтобы не было шума, в июне было заключено мировое соглашение. И этим соглашением было предусмотрено поэтапное решение вот этого займа включительно по декабрь. 7,5 миллионов почти должны были быть погашены. Судя по тем документам, которые сейчас появились на сайтах и служб судебных приставов и арбитражного суда, ничего не погашается. Потому что уже исполнительные листы затребуют, потому что арестовывают счета «Ключа здоровья» на 7 тех самых миллионов рублей. Поэтому я считаю, коллеги, надо в ближайшее время собирать комиссию, заслушивать, определяться. Чтобы эти деньги у нас никуда не ушли. И вот этот сейчас «Ключ здоровья», мы от него ждём какого-то возврата денег. А там в залоге находится насос воду качать, ржавые машины и киоски по продаже воды. Поэтому срочно надо принимать меры.», — рассказал Анатолий Каширин.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов согласился, что проблему надо как-то решать.

«Мы на совете муниципалитета как раз обсудили, что резонно данный вопрос заслушать на комиссии по собственности. Комиссия по плану у нас 27 октября. Поэтому давайте сейчас к комиссии внесём вопрос в протокольную запись, чтобы информация была подготовлена», — сказал Артур Ефремов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ларьки «Ключа здоровья» по продаже воды начали активно появляться в городе в 2020 году. Как выяснилось, во многих случаях разрешительные документы отсутствовали. Депутаты отказались включать их в схему размещения нестационарных торговых объектов. Свои претензии высказала и прокуратура.

В дальнейшем ларьки «Ключа здоровья» были демонтированы.