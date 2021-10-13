Ирвайн, США, 13 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Сети появились первые подробности ролевой игры Avowed от студии Obsidian Entertainment. Об этом 13 октября сообщает издание VGC.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Как отмечают различные источники, Avowed вдохновляется элементами из TES V: Skyrim — например, системой боя двумя оружиями. При этом визуально проект похож на The Outer Worlds, предыдущую игру Obsidian Entertainment.

Напомним, что компания Microsoft анонсировала Avowed в 2020 году. Даже примерная дата релиза проекта пока неизвестна.