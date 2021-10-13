Брюссель, 13 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Еврокомиссия обсудит 13 октября на заседании в Брюсселе набор инструментов для ответа на рост цен на энергию в странах Евросоюза, написала представитель ЕК Дана Спинант в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Сегодня на заседании коллегии Еврокомиссии главной темой станет набор инструментов для ответа на рост цен на энергию», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на резкую смену роста цен на газ в мире в сторону снижения повлияло заявление Владимира Путина, сообщила газета Financial Times. Ранее, на совещании по вопросам развития электроэнергетики, российский президент указал на то, что Газпром превысил свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины.

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