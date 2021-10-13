Киев, , 11:14 — REGNUM Новым министром обороны Украины может стать депутат украинской Верховной рады от правящей в стране партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Она заявила об этом 13 октября в эфире украинского «24 канала».

Ирина Верещук. Депутат «Слуги народа» Reina1212

«У меня нет такого: хочу не хочу. <…> У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный. Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет ‑ и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать», — сказала она.

Также Верещук уточнила, что в настоящее время парламентская фракция партии «Слуга народа» ведет обсуждение ее кандидатуры на этот пост и добавила, что она рассчитывает на то, что ее коллеги поддержат такое назначение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал «проблемой» для западных стран.