Москва, 13 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Празднование Дня народного единства 4 ноября 2021 года означает, что рабочая неделя с 1 ноября будет состоять всего из трёх дней. За ними последуют длинные выходные, следует из постановления правительства РФ о переносе выходных дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

День народного единства — 4 ноября — выпадает в этом году на четверг. Пятница 5 ноября тоже будет выходным днём вместо субботы 2 января.

Таким образом, рабочими днями будут 1, 2 и 3 ноября, а выходными — 4, 5, 6 и 7 ноября. Продолжительность предпраздничного рабочего дня 3 ноября сокращена на один час.

Как сообщало ИА REGNUM, только 13% жителей России считают День народного единства главным праздником в году.

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