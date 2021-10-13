Петропавловск-Камчатский, 13 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 40). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 20 251 человека. Власти края оценивают эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 как стабильную, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Количество госпитализированных незначительно больше, чем количество выписанных пациентов. Однако мы видим, что в регионах РФ сейчас идет активный рост заболеваемости. Министерство здравоохранения Камчатского края готово ко всем сценариям развития эпидемиологической обстановки. Мы активно призываем жителей края позаботиться о своем здоровье заблаговременно и пройти вакцинацию», — пояснил пресс-секретарь краевого минздрава Артем Днепровский.

За сутки на Камчатке врачи закрыли 18 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. Всего в крае успешно справились с COVID-19 15 753 человека.

Ещё 20 пациентов были госпитализированы. В стационарах находятся на лечении 180 носителей коронавируса. Свободными остаются 90 ковидных коек.

На Камчатке первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже 91 612 человек, в том числе за последние сутки — 355.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае список жертв COVID-19 пополнился на два человека. Всего на Камчатке скончались 387 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, до 80 жалоб на повышение температуры в сутки получают работники скорой помощи Благовещенска. Количество обращений значительно увеличилось.