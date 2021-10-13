Асунсьон, 13 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В ближайшее время будет создано двухстороннее командование парагвайской и бразильской полиции для усиления борьбы с организованной преступностью на границе между двумя странами. Решение было принято после убийства четырех человек на парагвайской стороне границы, и одной из жертв преступников оказалась дочь губернатора, сообщает EFE.

FF MM Асунсьон. Парагвай

Министр внутренних дел Парагвая Арнальдо Гьюзио сообщил СМИ, что это присутствие командования, обсуждавшееся несколько месяцев назад с представителями федеральной полиции Бразилии, будет сосредоточено в пограничной зоне между Понта-Пора и Педро-Хуан-Кабальеро, парагвайским городом, где было совершено убийство.

Формирование и логистика этого командования, сроки введения которого Гьюзио не назвал, обсуждались с высокопоставленными представителями органов безопасности на встрече во Дворце правительства, посвященной борьбе с транснациональной организованной преступностью.

«Существенное отличие — это координация между всеми силами», — подчеркнул министр на пресс-конференции.

Он добавил, что «мы нацелены на план немедленного действия» и «предложения по созданию стратегий с более длительным сроком действия» и в других непограничных областях: «В действительности, сегодня проблема транснациональной организованной преступности сконцентрирована на границе. И этот эффект отскока мы уже наблюдаем во внутренних районах нашей страны».

Среди прочих гипотез, парагвайская полиция прорабатывает возможность того, что нападение, совершенное в прошлую субботу в Педро Хуан Кабальеро, столице департамента Амамбай, было делом рук наркоторговцев. В результате нападения погибли мужчина, который был главной целью, и три молодые женщины: две бразильянки и дочь Рональда Асеведо, губернатора Амамбая. Все четверо были убиты, когда неизвестные нападавшие обстреляли автомобиль, в который они сели после того, как рано утром покинули место проведения вечеринки.